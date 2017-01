Nieuwe demonstraties in VS, onduidelijkheid over inreisverbod blijft

In verschillende steden in Amerika zijn voor de tweede avond op rij duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het presidentiële decreet. Bij het Witte Huis staan honderden mensen. Ook lopen er mensen over Pennsylvania Avenue, waar negen dagen geleden Trump nog paradeerde tijdens de inauguratie.

Naast leuzen zingen de betogers ook de folk-klassieker van Woodie Guthrie, This land is your land, this land is my land. Het lied geldt als een van de bekendste protestsongs in Amerika.

Ook in New York zijn er nieuwe protesten, onder meer op vliegveld JFK (waar nog altijd een aantal reizigers vastzitten) en in het zuiden van Manhattan, in de buurt van het Vrijheidsbeeld. In Boston hebben zich mensen verzameld op het centrale Copley Square en op het vliegveld.

Andere steden waar betogingen zijn gepland: Detroit, Philadelphia, Miami, Atlanta, Houston en Los Angeles.