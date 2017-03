Wordt Carré-verkiezingsdebat 'gamechanger'?

Lijsttrekkers van acht partijen treffen elkaar vanavond in het Carrédebat. Het verkiezingsdebat, een initiatief van RTL Nieuws, BNR Nieuwsradio en Elsevier, wordt gezien als een belangrijk moment in de campagne. Het is het eerste debat waaraan ook VVD-leider en premier Rutte meedoet. PVV-leider Wilders is er niet bij.

Behalve Rutte zijn de deelnemers Pechtold (D66), Buma (CDA), Klaver (GroenLinks), Roemer (SP), Asscher (PvdA), Krol (50Plus) en Thieme (Partij voor de Dieren). Thieme neemt de plaats in van Geert Wilders. Die zou eerst ook meedoen, maar hij bedankte omdat hij boos was dat RTL zijn broer Paul had geïnterviewd. Paul is zeer kritisch over Geert.

Tweestrijd

In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van diverse peilingen, zijn sinds de campagnes zijn begonnen nog weinig grote verschuivingen waar te nemen. Ook de door velen voorspelde tweestrijd waarbij de twee grootste partijen de andere partijen "leegeten" is tot nu uitgebleven.

De VVD en de PVV zijn in de Peilingwijzer het grootst, maar ze hebben geen straatlengte voorsprong op de anderen.

Uit onderzoek komt naar voren dat heel veel kiezers nog steeds 'zweven': ze hebben hun keus nog niet gemaakt.

Catenaccio

Opiniepeiler Kanne van I&O Research vergeleek de campagnes gisteren met een "saaie Champions League-finale waarin alle spelers proberen niets fout te doen, zodat ze geen doelpunt tegen krijgen en er dus ook niet gescoord wordt". In dit verband is ook wel een andere voetbalterm gebruikt: de lijsttrekkers zouden vooral catenaccio spelen en dus vooral letten op een goede verdediging.

In verkiezingscampagnes spelen grote debatten vaak een belangrijke rol. Geregeld fungeren ze als 'gamechanger', een gebeurtenis die veranderingen teweegbrengt in de kiezersgunst. De debatten van dit jaar hebben die functie tot nu toe dus niet echt gehad. Het traditionele verkiezingsdebat bij de NOS op de televisie is op dinsdag 14 maart, de dag voordat de Nederlanders naar de stembus kunnen.