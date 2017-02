Winnende World Press Photo verbeeldt 'de haat in onze tijd'

De World Press Photo van het jaar gaat naar de Turkse fotograaf Burhan Ozbilici van persbureau Associated Press. Ozbilici krijgt de prijs voor zijn foto van de dader van de aanslag op de Russische ambassadeur in Turkije, vorig jaar december.

Volgens de jury is de foto van de 22-jarige Mevlüt Mert Altintas "een explosief beeld dat de haat in onze tijd uitbeeldt. Elke keer dat de foto in beeld kwam, schrok je terug omdat het zo explosief is. Het is de belichaming van wat de World Press Photo van het jaar is en moet zijn."