Kandidaat-opperrechter noemt tweets Trump 'demoraliserend'

Donald Trump heeft kritiek gekregen uit onverwachte hoek. De conservatieve rechter die hij had voorgedragen voor een plek in het invloedrijke Hooggerechtshof van de VS, valt de president aan vanwege de minachting die hij tentoon spreidt over de rechterlijke macht.

Neil Gorsuch (49) noemt de denigrerende tweets van Trump over zijn beroepsgroep, die een essentiële pijler vormt binnen de democratie, "demoraliserend" en "ontmoedigend".

De president heeft meermalen zijn woede getoond over rechterlijke uitspraken waardoor zijn omstreden inreisverbod wordt tegengehouden. Zo sprak Trump over "een zogenaamde rechter", wiens vonnis hij "belachelijk" noemde. Presidenten zijn doorgaans terughoudend met commentaar op de rechterlijke macht, uit respect voor de grondwet, waarin de scheiding der machten is geregeld.

Hoger beroep

Gorsuch deed zijn uitspraken over zijn beschermheer tijdens een onderhoud met de Democratische senator Richard Blumenthal uit Connecticut, die ermee naar buiten trad. Een woordvoerder van Gorsuch heeft de kritiek van de kandidaat-opperrechter aan het adres van Trump bevestigd.

Zijn woorden komen aan de vooravond van een nieuwe rechterlijke uitspraak over het inreisverbod van Trump. Een dezer dagen beslist een hof van beroep over de maatregel, waardoor ook bedrijven als Apple, Facebook en Google getroffen zeggen te worden. Gorsuch is nu rechter bij een vergelijkbaar gerechtshof.

Kledinglijn Ivanka Trump

Een andere uithaal van de president veroorzaakte gisteravond ophef. Democraten en ethici hebben een tweet van Donald Trump veroordeeld waarin hij een bedrijf aanvalt dat de kledinglijn van zijn dochter Ivanka niet langer wil verkopen. Ze vinden het commentaar van de president ongepast en onethisch, vanwege de schijn van belangenverstrengeling die hij wekt.

Het Amerikaanse warenhuisconcern Nordstrom stopte onlangs met de verkoop van het modemerk van Trumps dochter. Het is de vijfde winkelketen die deze stap zet; tegenvallende verkopen zijn hiervoor de reden, aldus Nordstrom.

Trump gaf via zijn persoonlijke Twitter-account aan dat zijn dochter "zo oneerlijk'' is behandeld. Later werd de tweet herhaald via het officiële presidentiële Twitter-account: @POTUS. Trump wekt hiermee opnieuw de schijn dat hij zijn ambt ook gebruikt om de zakelijke belangen van zijn familie te dienen.