President Trump nomineert conservatief Gorsuch voor Hooggerechtshof

De Democraten hebben gezegd dat ze de nominatie niet zomaar accepteren. Ze spreken van een "gestolen nominatie", waarmee ze verwijzen naar de afgewezen nominatie door Obama vorig jaar.

Gorsuch moet in de Senaat gesteund worden door minstens acht leden van de Democraten. Omdat die steun niet zeker is en er in de Senaat geen tijdslimiet is voor de discussie over de benoeming, kan het proces lang vertraagd worden.

De procedure is door het gebrek aan deze tijdslimiet vatbaar voor een zogenaamde 'filibuster', waarbij tegenstanders van de benoeming de stemming kunnen blijven rekken met eindeloze monologen. De Democraten hebben al aangegeven dat ze eventueel bereid zijn dit middel in te zetten tegen Gorsuch.

Twijfels

De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, zegt dat hij "serieuze twijfels" heeft bij Trumps kandidaat.

Trump heeft eerder bij de Republikeinen aangedrongen op een aanpassing van de regels om zo een filibuster te voorkomen. Met die nieuwe regels zou een simpele meerderheid (de helft plus één) van de Senaat voldoende zijn voor de benoeming.