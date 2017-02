Abortus en doodstraf, Hooggerechtshof VS gaat over leven en dood

Van abortus tot rassenscheiding

Het Hooggerechtshof heeft een lange reeks van spraakmakende zaken op zijn conto staan. Zo sprak het hof zich vorig jaar nog uit over aangescherpte regelgeving voor abortusklinieken in Texas. Door de regels werd het voor vrouwen veel moeilijker om een abortus te ondergaan, stelden klinieken in de staat. De rechters gingen daar in mee en vernietigden de abortuswetgeving van Texas.

De jurisprudentie van het hof over abortus gaat al terug naar de jaren 70. Toen bepaalden de rechters in de geruchtmakende zaak Roe vs. Wade dat een alleenstaande moeder in Texas recht had op abortus. Alle staten moesten daarna abortus liberaliseren.