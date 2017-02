Nieuwe Iraanse raketproef tijdens militaire oefening

Iran heeft opnieuw raketten getest. Dat gebeurde op de eerste dag van een tweedaagse militaire oefening in het land.

De oefening en de raketproeven worden gezien als spierballenvertoon richting de Verenigde Staten. Het Witte Huis waarschuwde Iran deze week geen nieuwe raketproeven uit te voeren. De Amerikanen straften het land voor een proef met een ballistische raket, afgelopen zondag.

De Amerikaanse strafmaatregelen waren gericht tegen dertien mensen en twaalf bedrijven, die betrokken zijn bij het raketprogramma van Iran of die de elitetroepen van de Iraanse Revolutionaire Garde financieren.

Raketten regenen

Het is niet duidelijk of Iran met de proef van afgelopen zondag de regels van het nucleair akkoord met het Westen heeft geschonden. Volgens het Witte Huis was de raketproef in elk geval in strijd met de geest van dat akkoord.

Iran had de militaire oefening van vandaag en morgen en de nieuwe raketproeven aangekondigd. Er worden onder meer radarsystemen, commandoposten en raketten voor de korte afstand getest. Een legercommandant zei tijdens de oefening dat Iran klaar is "om het raketten te laten regenen op zijn vijanden".