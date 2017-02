EU vestigt hoop op Libië om asielstroom terug te dringen

Tijdens de EU-top op Malta hebben de 28 regeringsleiders besloten tot een nauwe samenwerking met Libië om de mensensmokkel over de Middellandse Zee een halt toe te roepen. De training en verbeterde uitrusting van de Libische kustwacht staan centraal in een tienpuntenplan dat vanmiddag in Valletta werd aangenomen, waarmee de Unie hoopt de asielstroom terug te dringen.

Na de 'vluchtelingendeal' met Turkije is het volgens de Duitse bondskanselier Merkel nu tijd om de stroom migranten die vanuit Libië naar de EU komt, aan te pakken. Op die route verdronken afgelopen jaar circa 4600 mensen. Verreweg de meeste Afrikanen die naar de EU willen, vertrekken van de Libische kust.

Instabiel

Afgesproken is om de banden aan te halen met de internationaal erkende Libische eenheidsregering, een van de drie regeringen in het instabiele Libië. Ook met de buurlanden van Libië zullen afspraken worden gemaakt over het terugsturen van migranten. Verder zal er intensiever gepatrouilleerd worden voor de Libische kust.

De Italiaanse premier Gentiloni, die al langer met Libië spreekt over het indammen van de mensensmokkel, zei zich bewust te zijn van de problemen in Libië, "maar dat is geen reden om niets te doen".

Vanavond spreken de regeringsleiders over de toekomst van de Europese Unie, zonder het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier May mag daar niet bij aanwezig zijn.