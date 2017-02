'Drie mythes over migratie blijven terugkeren op EU-top Malta'

Probleem: juist deze maatregelen zijn weer gebaseerd op de bovengenoemde mythes van Molenaar. Volgens haar zullen ze dan ook geen oplossing bieden. Maar niet alleen verkeerde aannames spelen een rol, ook zaken doen met Libië is heel moeilijk. Het land heeft geen centraal gezag of bestuur waarmee afspraken kunnen worden gemaakt. Er zijn drie regeringen, waarvan één internationaal wordt erkend. "Of die regering genoeg zeggenschap heeft om bovenstaande punten uit te voeren, is niet duidelijk. Het is zeer dubieus of dat gaat lukken", zegt Van Houtum.

Een succesvol migratie-akkoord is dus moeilijk te bereiken, is Van Houtum met Molenaar eens. Maar de EU hoopt door deze maatregelen nog snel iets te veranderen aan de problematiek voordat belangrijke verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland beginnen, legt hij uit. "Deze top is eigenlijk paniekvoetbal van de Europese Unie."