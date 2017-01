Inside Jemen: cartoonist Alsami tekent door ondanks bedreigingen

Er zijn genoeg arme burgers in Taiz, gaat hij verder. Zo vertelt hij een verhaal over een kind dat een landmijn vond van de Houthi-rebellen en daar vervolgens dagen mee speelde zonder door te hebben hoe gevaarlijk dat was. En over zijn eigen kinderen, die hij wekenlang binnenshuis hield om ze te beschermen tegen de bombardementen.

"Het leven in Taiz is zo moeilijk. Veel van mijn vrienden in de journalistiek zijn heel jong gestorven door een hartaanval. Misschien is het een veelvoorkomend gezondheidsprobleem hier, maar ik denk eigenlijk dat het komt door de stress om de oorlog."