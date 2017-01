Inside Jemen: Hussam (17) ging terug voor zijn moeder

Hussam probeert zoveel mogelijk persoonlijke verhalen te schrijven over slachtoffers van de oorlog in zijn land. Hij heeft het gevoel dat de internationale media niet genoeg aandacht besteden aan de oorlogsdaden in Jemen. "Veel media schrijven alleen over de luchtbombardementen van Saudi-Arabië op Jemen. Ze schrijven niet over de Houthi-rebellen en de gevechten. Ik wil met mijn verhalen de waarheid laten zien."

Zijn zussen wonen nog in Aden, zijn vader spreekt hij niet meer. Sinds een week studeert hij Engels. "Een paar scholen zijn compleet verwoest door bombardementen", vertelt hij. "Maar niet allemaal. De situatie is verbeterd. De Houthi's hebben niet meer zoveel controle als in het begin."