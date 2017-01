Jammeh bevestigt zijn vertrek op staatstelevisie

Ex-president Jammeh van Gambia kiest eieren voor zijn geld en heeft op de staatstelevisie gezegd dat hij opstapt. "Ik denk dat het niet nodig is dat er ook maar één druppel bloed wordt vergoten", zei hij.

Militairen uit de West-Afrikaanse buurlanden van Gambia trokken deze week het land binnen om Jammeh te dwingen de macht op te geven. De militaire operatie werd in de nacht van donderdag op vrijdag stilgelegd om diplomatie nog een laatste kans te geven.

Naar Guinee?

Na gesprekken gisteren zeiden Afrikaanse leiders en Jammehs opvolger Adama Barrow dat de ex-president Gambia zou verlaten, maar Jammeh zelf had zich er nog niet over uitgelaten. Hij verloor vorige maand de verkiezingen van Barrow, maar weigerde de macht over te dragen. Barrow werd donderdag in de Gambiaanse ambassade in Senegal beëdigd als de nieuwe president. Hij wordt gesteund door de VN.

Onder welke voorwaarden Jammeh het land verlaat en wanneer is onduidelijk. Eerder zei een functionaris die bij de gesprekken betrokken was, dat Jammeh binnen drie dagen vertrekt. Hij zou met de president van Guinee Alpha Condé meegaan. Condé is momenteel nog in de Gambiaanse hoofdstad Banjul.