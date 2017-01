Samsung maakt oorzaak brand Galaxy Note 7 bekend

Samsung heeft aangekondigd maandag bekend te maken wat de oorzaak is van de oververhitting en het in brand vliegen van zijn smartphone Galaxy Note 7. De persconferentie wordt in het Chinees, Engels en Koreaans op de website van het elektronicabedrijf gelivestreamd.

De telefoon was een fiasco. Na meldingen van oververhitting en telefoons die in brand vlogen, konden klanten de Galaxy Note 7 inleveren voor een vervangend toestel met een batterij van een andere leverancier. Maar ook die bleken brandgevaarlijk. Daarop besloot Samsung om de telefoon helemaal uit de handel te nemen.

De problemen met de smartphone hebben Samsung bijna 5 miljard euro gekost. Het bedrijf heeft nog meer problemen. Topman Lee Jae-yong ligt onder vuur vanwege zijn rol in het corruptieschandaal rond president Park. Het OM had om een aanhoudingsbevel tegen hem gevraagd, maar dat is door de rechtbank afgewezen.