Veel scepsis over uitspraken Rutte over PVV

Veel partijen zetten vraagtekens bij de uitspraak van VVD-leider Rutte over samenwerking met de PVV. Rutte zei zondag dat de kans dat de VVD gaat regeren met de PVV nul is, maar wilde de partij niet expliciet uitsluiten. Ook fractievoorzitter Zijlstra herhaalde vandaag dat de VVD niet meedoet aan een kabinet met de PVV.

CDA-leider Buma vindt het heel moeilijk om de VVD te geloven. Volgens hem doet de VVD tegenstrijdige uitspraken over een coalitie met de PVV. "Of je doet het wel of je doet het niet. Als je naarmate de verkiezingen dichterbij komen gaat denken wat het beste is om te zeggen, gelooft helemaal niemand je meer. Ik kan er geen chocola van maken."

Kansberekening

Ook D66-leider Pechtold gelooft Rutte en Zijlstra niet. "Het wordt gebracht als een soort kansberekening en het moet gaan om principes." Ook hij vindt dat de VVD onduidelijk is. Bovendien benadrukt hij dat Rutte eerder beloftes heeft gedaan die hij niet heeft waargemaakt.

PvdA-leider Asscher vindt de uitspraken van Rutte niet helder, niet principieel en niet geloofwaardig. "Hij zegt dat de kans op regeren met de PVV nul is, maar de vraag of hij de partij uitsluit, beantwoordt hij met nee."

50Plus-voorman Krol, een van de weinigen die een coalitie met de PVV niet uitsluiten, begrijpt dat mensen Rutte niet geloven. "Rutte heeft veel meer beloften gedaan. En we weten allemaal dat zijn beloften niet altijd uitkomen."

We gaan het niet doen

VVD-fractievoorzitter Zijlstra is niet onder de indruk van de kritiek op de uitspraken van Rutte. "De PVV is een partij waar we inhoudelijk enorm mee van mening verschillen en met zo'n partij gaan we niet regeren. Bovendien is het een partij die ervantussen gaat als het moeilijk wordt. Het enige wat ik kan zeggen is: we gaan het niet doen."