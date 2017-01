Henk Krol van 50Plus: uitsluiten PVV werkt averechts

50Plus blijft erbij dat de PVV niet moet worden uitgesloten van regeringsdeelname. Veel partijen hebben gezegd dat ze na de verkiezingen van maart niet in een kabinet met de PVV willen gaan zitten. Zondag noemde VVD-leider Rutte de kans dat de VVD met de PVV gaat regeren nul.

In een opinieartikel in de Volkskrant schrijft 50Plus-lijsttrekker Henk Krol dat uitsluiting van de PVV kiezers van die partij juist zal motiveren en dat dit de PVV op 15 maart meer stemmen zal opleveren. "50Plus is er nadrukkelijk tegenstander van de PVV aan meer stemmen te helpen."

Onderhandelingstafel

Krol schrijft verder dat de kans bestaat dat de PVV de grootste partij wordt en het initiatief mag nemen bij de formatie. "Dat betekent dan dat alle andere partijen die uitnodiging niet zullen aannemen en wegblijven van de onderhandelingstafel. Iedereen kan begrijpen welke indruk dit zal maken en welk electoraal garen de PVV hierbij zal spinnen."

De 50Plus-voorman benadrukt dat er grote verschillen bestaan tussen 50Plus en de PVV, met name op het gebied van het vluchtelingenprobleem. Hij wil alleen met de PVV praten als die partij het standpunt verandert dat er geen enkele vluchteling meer mag worden toegelaten. "Op dit punt zal de PVV na 15 maart door de knieën moeten", aldus Krol in de Volkskrant.

Verder moet de PVV 50Plus steunen bij het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Krol wijst erop dat de PVV in 2010 voor het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 was, maar daarvan terugkwam in de formatie van het eerste kabinet-Rutte.