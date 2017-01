Rutte: kans op regering VVD met PVV is nul

De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul, zegt VVD-lijsttrekker en premier Rutte. "Dat gaat niet gebeuren", zei hij in het televisieprogramma Buitenhof.

Maar letterlijk zeggen dat de VVD de PVV uitsluit gaat Rutte te ver. "Ik sluit een partij niet uit want dan zeg je tegen die kiezers dat je hun problemen niet serieus neemt. De kans is nul procent, puur op inhoudelijke gronden."

'Linkser dan SP'

Rutte noemt de PVV sociaal-economisch linkser dan de SP van Roemer. De uitspraken van PVV-leider Wilders over rechters en Marokkanen staan volgens Rutte haaks op de waarden en de rechtsstaat van Nederland.

Wilders heeft meteen gereageerd op de uitspraak van Rutte en spreekt van "de arrogantie van de macht". Eerder sloten PvdA, SP en GroenLinks samenwerking met de PVV al uit.

Met welke partijen Rutte samenwerking wel waarschijnlijk acht wil hij pas na de verkiezingen zeggen.

'Niet schelden en weglopen'

Rutte vindt het "verschrikkelijk" dat er kiezers zijn die zich afvragen of politici er nog wel voor hen zijn. Hij zegt dat dit hem drijft om in de politiek te blijven en kiezers duidelijk te maken dat dat wel zo is.

"De oplossing voor dit probleem is met reële voorstellen komen, niet schelden en weglopen. De situatie in de wereld vraagt om stabiliteit en standvastigheid", zegt Rutte.