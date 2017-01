Moeder van meisje uit seksvideo met rappers trekt aangifte in

De moeder wil niet tegenover de NOS reageren, maar ingewijden zeggen dat ze geschrokken en aangedaan is door de ophef en de hernieuwde aandacht voor de zaak. Ook haar dochter zelf heeft laten weten niet blij te zijn met de arrestatie en de publiciteit. Volgens haar is er geen sprake geweest van pedofilie, dwang, geweld of seksueel misbruik.

"We zijn in onze pubertijd, toch?", zegt ze in een audio-boodschap die ze aan vrienden en bekenden heeft verzonden en die circuleert op internet. "Ik hoop dat alles stopgezet wordt, want dit kan een heel andere kant op gaan. Ik hoop dat alles rustig wordt en iedereen gewoon zijn leven door kan leiden. Klaar, punt uit."

Het meisje roept haar kennissen op om niet door te gaan met het verspreiden van "bullshit". Ook verwerpt ze de kritiek dat ze een hoer is. "En ook al zou ik dat wel zijn: wat dan nog?" Ze verklaart verder dat ze intussen gelukkig samenwoont.

Hoewel de seksuele handelingen met het minderjarige meisje ook na het intrekken van de aangifte door de moeder strafbaar blijven, denkt de advocaat van de rappers nu meer ruimte te hebben om de detentie aan te vechten. Hij wil in dit stadium niet verder op de zaak ingaan.