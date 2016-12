Nederlandse rappers in Suriname opgepakt om seksvideo

Drie leden van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) zijn door de Surinaamse politie gearresteerd. Dat meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd.

De Nederlanders worden ervan verdacht vorig jaar in Suriname een video te hebben opgenomen waarop ze seks hebben met een minderjarig meisje. De beelden zijn daarna verspreid via sociale media. De bandleden zouden zijn opgepakt in een hotel. SFB is in Suriname voor optredens.

Harde aanpak

Harde aanpak van seksueel geweld tegen kinderen staat hoog op de agenda van de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos.

Begin deze maand werden zes mannen gearresteerd die deel uitmaakten van een pedofielen-netwerk dat minderjarige jongens misbruikte en tot prostitutie dwong. Ook zouden de slachtoffers opzettelijk met het hiv-virus zijn besmet.

SFB werd in 2013 opgericht en heeft een aantal hits gehad in Nederland.