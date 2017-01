Nederlandse pedoseksueel opgepakt in Suriname

De Surinaamse politie heeft een Nederlander van 62 opgepakt op verdenking van pedoseksuele handelingen. Het is volgens de politie een docent die al jaren in Suriname woont.

De man werd dinsdag opgepakt. Hij zou deel uitmaken van een bende pedoseksuelen waarvan vorige maand al zes leden gearresteerd worden.

Zij zouden minderjarige jongens via Facebook hebben verleid en daarna hebben gedwongen tot seksuele handelingen en prostitutie. Ook zouden ze de jongens hebben gebruikt om het hiv-virus te verspreiden.

Aangifte

Een van de jongens wist te ontsnappen en meldde zich samen met zijn moeder bij de politie om aangifte te doen. De zes verdachten moeten volgens dagblad De Ware Tijd deze maand voor de rechter verschijnen. De politie heeft niet gezegd in welk vak de Nederlander R.F. les gaf en wat zijn rol in de bende was.

Seksueel misbruik van kinderen wordt de laatste tijd in Suriname hard aangepakt. "In het hele Caribisch gebied is kindermisbruik een enorm probleem en ook in Suriname komt het veel voor", zei de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos.

Rappers

Omdat in het land een taboe rust op seksueel misbruik, wordt er niet makkelijk aangifte gedaan. "Iedereen kent elkaar in deze kleine gemeenschap en de stap naar de politie is voor sommigen erg moeilijk. Daar moet verandering in komen en daarom staat het onderwerp hoog op mijn agenda", zegt de minister.

Vorige week hield de Surinaamse politie drie leden van de Haagse rap-band Strictly Family Business aan. Zij worden verdacht van het hebben van seks met een minderjarig meisje.

Omdat videobeelden van het misbruik werden verspreid via sociale media, wordt de bandleden ook het verspreiden van kinderporno ten laste gelegd. Het voorarrest van de drie werd gisteren met 30 dagen verlengd.