Het politieke jaar van Sylvana Simons: van Denk tot Artikel 1

Oktober:

Johan Derksen reageert in Voetbal Inside op het besluit van RTL om Zwarte Piet te vervangen door een Piet met alleen roetvegen. "Het enige nadeel aan dat besluit, vind ik, is dat dat hysterische juffrouwtje Simons nu zo trots als een aapje door het land rent."

Simons schrijft daarop een brief. "Naar aanleiding van het besluit van jouw broodheer RTL om voortaan geen racistische karikaturen meer in te zetten als hulpje van Sinterklaas, moest het je toch van het hart: het allerergste aan deze hele kwestie was toch wel de gedachte dat er ergens een vrouw, zwart ook nog, enige vorm van geluk ervaart, laat staan aan iets heuglijks als het terugdringen van racisme en koloniale stereotypering tijdens een volksfeest voor kinderen. Een gedachte die zo moeilijk te verteren is voor je, dat je in een veel voorkomende reflex schoot: brein uit, onderbuik aan."

Op 28 oktober zegt weer een BN'er iets over Simons, ditmaal Giel Beelen. Tijdens zijn uitzending laat hij geluiden van een aap horen en voegt daar aan toe "rustig, Sylvana". Hij krijgt veel kritiek en wordt verwijderd uit een antidiscriminatiefilmpje waaraan hij mee had geholpen.