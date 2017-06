Froome: het is een uitdaging, maar ik ben klaar voor vierde Tourzege

De drie keer dat Froome erin slaagde het geel naar Parijs te brengen, won hij in de aanloop ook het Critérium du Dauphine. Deze keer kwam hij niet verder dan de vierde plaats, maar daar ligt Froome vooralsnog niet wakker van.

"De Dauphiné was net wat ik nodig had om in het wedstrijdritme te komen", aldus Froome, die dit jaar nog maar 27 koersdagen in de benen heeft. "Ik had weinig wedstrijden gereden tot de Dauphiné en ik mag graag denken dat dat betekent dat ik fris aan de Tour kan beginnen."

Hij vervolgt: "En als ik afga op de training en hoe het voelt als ik op de fiets zit, ben ik er echt helemaal klaar voor."

Froome wil nog jaren door

Froome is ook dichtbij verlenging van zijn contract bij Sky dat hem tot 2021 aan de Britse ploeg zou verbinden. Hij hoopt nog voor de start van de Tour de laatste details af te ronden.

De 32-jarige Froome zegt zich "jong te voelen als wielrenner" en denkt mogelijk nog vijf of zes jaar in de top te kunnen rijden.