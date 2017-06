Froome lijkt onzeker: deze Tour past mij minder goed

"Ik denk dat ik deze zomer wat langzamer op gang ben gekomen, al was dat ook onderdeel van het plan. Er staat voor mij een drukke zomer voor de boeg, met de Tour natuurlijk als hoofddoel, en misschien daarna nog de Vuelta."

Of Froome straks op 23 juli in Parijs voor de derde keer op rij de gele trui krijgt aangemeten is dus geen uitgemaakte zaak, waarschuwt de Brit, die het deze zomer moet doen zonder de hulp van zijn superknecht Wout Poels.

"Andere favorieten? Lastig om één naam te noemen. Richie Porte (BMC) is zeker één van hen. En natuurlijk Nairo Quintana (Movistar) en Romain Bardet (AG2R), de nummer twee van vorig jaar. Sluit Alberto Contador (Trek) ook nooit uit", aldus Froome.