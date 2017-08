Vier doden bij schietpartij op verjaardagsfeestje Willemstad

In Willemstad op Curaçao zijn maandagavond (lokale tijd) bij een schietpartij vier doden gevallen. Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij was tijdens een verjaardagsfeestje van twee broers in de wijk Buenavista, die wordt beheerst door bendegeweld. Onbekenden openden volgens getuigen vanuit een auto met een automatisch wapen het vuur op een woning.

In maart was er in Willemstad ook een schietpartij waarbij vier doden vielen. "Toen was Curaçao in rep en roer", zegt correspondent Dick Draijer. "Dat zal straks als de zon opkomt, nu niet anders zijn."

Scharnierpunt van drugshandel

Draijer zegt dat er dit jaar op Curaçao al achttien of negentien doden zijn gevallen, tegen zestien in heel 2016. "En dat op een bevolking van 150.000, zeg maar een stad ter grootte van Amersfoort."

Volgens Draijer is er bij politie en justitie wel veel aandacht voor vuurwapen. "Maar het lijkt dweilen met de kraan open. Het eiland ligt op een scharnierpunt van drugshandel tussen Colombia, Venezuela, de VS en Europa. Daarnaast is de jeugdwerkloosheid hoog en zijn er veel drop-outs. Of deze schietpartij daarmee te maken heeft, is nog niet duidelijk maar dat Curaçao een probleem heeft staat wel vast."