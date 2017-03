Schietpartij op Curaçao mogelijk criminele afrekening

De vier mannen die gisteravond op Curaçao zijn doodgeschoten, zijn mogelijk slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele circuit. Volgens lokale media was een van de vier vermoedelijk een crimineel, de andere drie zouden toevallige voorbijgangers zijn geweest.

De schietpartij was in Berg Altena in Willemstad, een arbeiderswijk vlak bij het toeristische centrum. De mannen stonden voor een winkel.

Een van de slachtoffers overleed ter plekke. De andere drie zijn in het ziekenhuis overleden. Een van hen heeft kort voor hij overleed, in de ambulance, nog een verklaring afgelegd aan de politie. De vier slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 32 tot 54 jaar.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat twee mannen uit een steeg kwamen in de buurt van de winkel. Ze losten schoten op de mensen voor de winkel.

De politie heeft op de plaats van de schietpartij een auto, een motorfiets en andere spullen in beslag genomen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Ook de lichamen van de slachtoffers worden nader onderzocht.

Bendegeweld

Correspondent Dick Drayer zegt dat de kans aannemelijk is dat de schietpartij te maken heeft met bende- en drugsgeweld. "Dat komt vaak voor op het eiland. Curaçao maakt zich zorgen over het vele wapengeweld en probeert met intensieve campagnes dit geweld terug te dringen."

Die inspanningen lijken echter weinig effect te hebben. "Curaçao is een doorvoerhaven van Zuid-Amerikaanse drugs naar de VS en Europa. Dat in combinatie met armoede, slechte scholing en jeugdwerkloosheid, biedt een kweekvijver voor drugsgerelateerd geweld", aldus Drayer.