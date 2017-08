Het EK is gesprek van de dag: recordaantal kijkers en oranje voorpagina's

Ook onze analisten hebben nog een keer terug teruggeblikt op het toernooi. Volgens Anouk Hoogendijk, Daphne Koster en Manon Melis heeft het EK alle verwachtingen overtroffen. Koster: "Dat je het EK zo start tegen Noorwegen, met alle druk die erop staat, en daarna steeds beter gaat spelen en gewoon groeit in het toernooi. Het zelfvertrouwen spatte er steeds meer van af."

Hoogendijk vond de openingswedstrijd juist heel indrukwekkend. "Ik was daar al heel vroeg aanwezig en heb ook meegelopen in de optocht naar het stadion. Dat was echt kippenvel. Duizenden mensen in het oranje. Het hele stadion vol. En die meiden speelden ook nog eens geweldig en wonnen meteen van Noorwegen."

De drie vrouwen zijn onder de druk van Lieke Martens en Jackie Groenen. "Martens maakte gewoon het verschil voor Nederland. Zij was heel belangrijk met haar goals en haar acties", zegt Hoogendijk. "Het is terecht dat Lieke Martens is uitgeroepen tot speelster van het toernooi. Ze was een uitblinkster", vindt Melis. "Maar ik ben ook onder de indruk geraakt van Groenen." Daar is Koster het mee eens. "Als ik bedenk wie het belangrijkste is geweest, dan is dat Groenen. Zij was de sleutelspeelster op het middenveld, de schakel tussen verdediging en aanval."