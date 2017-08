'Het EK heeft alle verwachtingen overtroffen'

Wat was voor jullie het moment van het toernooi?

Hoogendijk: "Voor mij was dat de openingswedstrijd tegen Noorwegen in Utrecht. Ik was daar al heel vroeg aanwezig en heb ook meegelopen in de optocht naar het stadion. Dat was echt kippenvel. Duizenden mensen in het oranje. Het hele stadion vol. En die meiden speelden ook nog eens geweldig en wonnen meteen van Noorwegen. Die wedstrijd is mij toch het meest bijgebleven."

Koster: "Dan kan ik eigenlijk alleen nog maar de finale noemen. Dat je het EK zo start tegen Noorwegen, met alle druk die erop staat, en daarna steeds beter gaat spelen en gewoon groeit in het toernooi... Het zelfvertrouwen spatte er steeds meer van af. En als je dan zo'n finale weet te spelen, in een hele leuke, open wedstrijd, dan is dat voor mij het hoogtepunt."