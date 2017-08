Mogelijk toch nog eieren met fipronil in de handel

De NVWA maakt vandaag bekend of er nog meer eieren met fipronil zijn gevonden.

Alle pluimveebedrijven die in de administratie van Chickfriend voorkwamen zijn gecontroleerd, maar er zijn ook nog bedrijven die zichzelf bij de NVWA hebben gemeld. Het is niet bekend om hoeveel bedrijven het gaat.

Met welke redenen deze pluimveebedrijven zich bij de NVWA hebben gemeld, is niet altijd duidelijk. Meestal is dat omdat ze ook Chickfriend hadden ingeschakeld, maar niet in de administratie voorkwamen. Maar het kan ook zijn dat ze om een andere reden het vermoeden hebben dat er in hun stal fipronil is gebruikt.

Oproep om steun

De schade voor de pluimveesector loopt in de miljoenen. Voorzitter Eric Hubers van de vakgroep pluimveehouderij van de LTO spreekt vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal over "tonnen per bedrijf". Omdat de schade waarschijnlijk niet kan worden verhaald op Chickfriend, wil de sector steun uit Den Haag "om bedrijven overeind te houden".

Mogelijk komt die steun er, hoewel het ministerie van Economische Zaken aanvankelijk zei dat de boeren zelf opdraaien voor de schade. Ook supermarkten hebben grote schade geleden. Hubers zegt dat pluimveebedrijven failliet gaan als ze niet worden geholpen en toch verantwoordelijk worden gehouden voor de schade van supermarkten.

Bloedluis

Fipronil is een antiluizenmiddel dat is gebruikt om bloedluis bij kippen tegen te gaan. Bloedluis is een plaag in de pluimvee-industrie. Boeren strijden er al jaren tegen en Chickfriend leek een middel te hebben dat veel beter werkte dan de tot nu toe bekende methoden.

Bedrijven die getroffen zijn door de fipronilaffaire moeten hun kippen uit de stal halen en de stal grondig reinigen. Na naar schatting 6 tot 8 weken leggen de kippen dan weer schone eieren. De andere optie is de kippen ruimen. Dierenbeschermingsorganisaties maken daar bezwaar tegen, maar hun bezwaren werden gisteren door de rechter afgewezen, schrijft Trouw.