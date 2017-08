Hoe de bloedluis de eier-business uitzuigt

In de fipronil-affaire leidt het spoor dus naar Chickfriend. Er zijn aanwijzingen dat ook dat bedrijf slachtoffer is. Chickfriend kocht het bestrijdingsmiddel bij een leverancier in Vlaanderen. Daar is eerder al een inval gedaan door de Belgische autoriteiten.

In Nederland zijn inmiddels 180 kippenbedrijven geblokkeerd. Zij hadden naar verluidt allemaal banden met Chickfriend. De NVWA heeft bij de bedrijven monsters van eieren genomen, in een aantal gevallen ook van kippenvlees. Het onderzoek daarnaar wordt deze week afgerond.​

De onrust is voor veel boeren desastreus, besluit Den Herder. "Ik heb huilende pluimveehouders aan de lijn. Ze zien hun familiebedrijf, dat over generaties is opgebouwd, in de vernieling gaan."