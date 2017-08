NVWA: besmette eieren zijn uit de schappen, 147 bedrijven blijven dicht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt 147 van de ongeveer 180 onderzochte pluimveebedrijven voorlopig dicht. In eieren van de deze bedrijven is het bestrijdingsmiddel fipronil aangetroffen. Volgens de NVWA zijn nu alle besmette eieren uit de schappen gehaald.

Er is geen nieuwe partij eieren aangetroffen die aangeduid wordt als een "acuut gevaar" voor de volksgezondheid.

Eieren uit de schappen

De autoriteit benadrukt dat er bij de meeste geblokkeerde bedrijven geen hoge concentratie van de stof in de eieren is aangetroffen. Die bedrijven blijven toch dicht totdat ze helemaal schoon zijn. "Het mag er gewoon niet in zitten", zegt de woordvoerder van de NVWA, Benno Bruggink.

Supermarkten hebben de eieren van alle 147 bedrijven uit de schappen gehaald. "Als het goed is, zit er daardoor geen fipronil meer in Nederlandse eieren", zegt Bruggink.

Risico's zijn beperkt

Begin deze week gaf de NVWA een waarschuwing uit voor eieren met fipronil. Dat stofje werd door een bestrijdingsbedrijf, ChickFriend uit Barneveld, gebruikt bij het luisvrij maken van legkippenstallen. Alle pluimveebedrijven uit de administratie van dit bedrijf zijn nu onderzocht.

Bij één partij eieren was er sprake van acuut gevaar voor de volksgezondheid (eieren met de code: 2-NL-4015502). De NVWA waarschuwde dat de eieren van een aantal bedrijven beter niet gegeten kon worden door kinderen. Die zouden nu dus niet meer worden verkocht.

In grote hoeveelheden kan fipronil schadelijk zijn. De risico's zijn op korte termijn beperkt, zegt een toxicoloog. "Het is pas slecht voor je gezondheid als je je hele leven of een lange periode eieren eet met een hoge concentratie van deze stof."