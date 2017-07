Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor besmette eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor de eieren van tientallen pluimveebedrijven. Bij de eieren van één van die bedrijven is zelfs sprake van een direct gevaar voor de volksgezondheid, stelt de NVWA. Bij de andere eieren is het gevaar minder, maar wordt kinderen afgeraden om ze te eten. In de eieren zit fipronil, een anti-luizenmiddel dat verboden is in de voedselketen.

Vorige week werd bij zeven bedrijven fipronil in eieren aangetroffen. Het ging om pluimveehouders die allemaal een behandeling tegen bloedluis hadden laten uitvoeren door Chickfriend, een bedrijf uit Barneveld. De NVWA sloot vervolgens uit voorzorg zo'n 180 pluimveebedrijven die voorkwamen in de administratie van Chickfriend. Van direct gevaar voor de volksgezondheid was geen sprake, zei de NVWA toen.

Onderzoek van de eieren van zo'n honderd van die bedrijven heeft nu een voorlopige lijst van ongeveer dertig pluimveehouders opgeleverd waarvan de eieren besmet bleken te zijn. Bij één daarvan is de overschrijding van de norm zo groot dat iedereen wordt afgeraden om de eieren te eten, bij de andere bedrijven wordt consumptie dus alleen afgeraden voor kinderen.