Shell Pernis nog zeker twee weken dicht

De raffinaderij van Shell Pernis blijft nog zeker twee weken dicht. Het olie- en gasconcern zegt dat de installaties op zijn vroegst in de tweede helft van augustus weer in bedrijf zullen zijn.

Afgelopen weekend brak er brand uit na een stroomstoring in een hoogspanningsstation. De fabriek werd toen stilgelegd. Bij het schoonspoelen van de leidingen ontstond gisteravond een lek waarbij fluorwaterstof vrijkwam. Dat is een gevaarlijk, bijtend zuur.

Volgens de directeur van Shell Pernis, Jos van Winsen, hebben de veiligheidsmaatregelen gisteravond goed gewerkt. "We hebben waterkanonnen die ervoor zorgen dat als er zulke stoffen vrijkomen, ze meteen worden neergeslagen. Daardoor is de fluorwaterstof binnen het fabrieksterrein gebleven."

Zelfkritisch

Van Winsen zegt dat het opnieuw opstarten van de raffinaderij nu zo lang gaat duren, doordat er een ingewikkelde procedure moet worden doorlopen. "We doen alles in stappen. We gaan het heel gecontroleerd opstarten waarbij we bij elke stap kijken of de fabriek oké is. Kwaliteit gaat dus voor snelheid."

Van Winsen noemt de stroomstoring pech. Dat kan volgens hem een keer gebeuren. Over het lek is hij kritischer: "In zo'n leiding hoort geen gat te ontstaan. Daar doen we onderzoek naar. We inspecteren die leiding regelmatig. Toch is er iets gaan roesten en is er een gat ontstaan."

Hij spreekt met klem tegen dat er sprake was van achterstallig onderhoud.