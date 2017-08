Lek Shell Pernis ontstond na doorspoeling fabriek

Het lek dat gisteravond ontstond bij Shell Pernis, heeft te maken met de brand van afgelopen weekend. Door de brand kwam een deel van het bedrijf stil te liggen. Voordat Shell fabrieken weer kan opstarten, moeten die gespoeld worden. Bij die spoelactie ontstond het lek van anderhalve centimeter.

Daaruit kwam fluorwaterstof vrij, een gevaarlijk, bijtend zuur. De stof is niet buiten het bedrijfsterrein gekomen en er is geen gevaar voor omwonenden geweest.

Spijt

De directeur van Shell Pernis, Jos van Winsen betreurt wat er is gebeurd. Tegen de regionale omroep RTV Rijnmond maakt hij excuses voor de twee incidenten: "Het spijt ons ontzettend, dit is niet zoals we willen zijn."

Het bedrijf gaat onderzoeken hoe het lek heeft kunnen ontstaan. Het werd vannacht gedicht door Shell. Volgens Van Winsen was het dichten van de scheur een kleine reparatie in vergelijking met het herstellen van het hoogspanningsstation dat de brand zaterdagnacht veroorzaakte.

Vanwege de brand moest het overtollige gas voor de veiligheid worden verbrand. Dat affakkelen is nog steeds bezig.