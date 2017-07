'Veel anti-luizenmiddel in ei kan organen beschadigen'

X-NL-40155XX. Heb je eieren in huis met een code waar deze cijfers in voorkomen? Dan kun je ze maar beter weggooien. Het gaat om eieren die zoveel fipronil (een anti-luizenmiddel) bevatten dat het een acuut gevaar vormt voor de volksgezondheid, maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag bekend.

In eieren met andere codes (van andere pluimveebedrijven) is ook fipronil gevonden, maar veel minder. Het eten hiervan vormt geen direct gevaar voor de gezondheid. "Pas als je je hele leven elke dag die eieren zou eten, loop je gevaar", zegt toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht.

Lever, schildklier en nieren

"We gaan er niet vanuit dat veel mensen dat doen, maar er is een risico." Dat lijkt vrij onschuldig, maar de NVWA neemt het zekere voor het onzekere: ook die eieren moeten worden vernietigd.

"De NVWA zit aan de veilige kant, we hebben bij dierproeven gezien dat een grote hoeveelheid fipronil schade kan toebrengen aan de lever, de schildklier en de nieren." Daarom is het verstandig de eieren uit de handel te halen, zegt Van den Berg.

Kinderen

Daarnaast hebben Duitse onderzoekers geconstateerd dat er voor kinderen een extra risico is. Daarom wordt door de NVWA kinderen afgeraden de eieren te eten. Volgens de toxicoloog is fipronil in eieren nog niet eerder voorgekomen in Europa.

Van den Berg heeft LTO Nederland geadviseerd over de fipronil-uitbraak. "Ik heb ze aangeraden de kippen niet te ruimen, maar de schuren te reinigen. Na 5 tot 6 weken is de fipronil uit het lijf van de kippen en zijn ze schoon. Na zes tot acht weken mogen ze weer aan de leg en kunnen we die eieren prima eten", zegt de toxicoloog.