'WK zwemmen geslaagd voor Nederland, Kromo was fenomenaal'

Vooraf werden de medaillekansen van Nederland op de WK niet erg hoog ingeschat, maar na negen dagen langebaanzwemmen zijn NOS-analyticus Johan Kenkhuis en zwemcoach Marcel Wouda meer dan tevreden over de Nederlandse prestaties.

"We hadden één missie: onze zwemmers begeleiden naar hun beste seizoensprestatie", vertelt Wouda. "Dat is aardig geslaagd, want 67 procent van de races heeft verbetering opgeleverd. Dat is in vergelijking met andere toernooien heel goed."

Met vier medailles werd het vooral het WK van Ranomi Kromowidjojo in Boedapest. "Zij was echt fenomenaal", aldus Kenkhuis. "De Nederlandse zwemmers kunnen veel van haar mentaliteit leren. Ze zwemt haar snelste race in de finale. Dan pakt ze haar kans."