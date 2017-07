'Een Nederlandse WK-medaille zou al een wereldprestatie zijn'

Op dit WK zien we de Nederlandse zwemmers voor het eerst weer in actie na de teleurstellende Olympische Spelen. Hoe gaat het met de Nederlandse ploeg?

"Nederland zit echt in een overgangsfase. Na Rio de Janeiro is een aantal zwemmers gestopt, zoals Sebastiaan Verschuren en Inge Dekker. Daarmee is er veel kwaliteit verdwenen. Alleen vaandeldragers Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo zijn er nog."

"Kromowidjojo doet het de laatste tijd erg goed, ze zwemt tijden die dicht in de buurt komen van de tijden die ze zwom bij de Olympische Spelen in Londen. Het is technisch goed en je ziet vooral dat ze er nog steeds heel veel plezier in heeft."