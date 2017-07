Denemarken stunt en onttroont titelhouder Duitsland

Denemarken heeft in de kwartfinales van het EK voetbal voor vrouwen voor een stunt gezorgd. Op Het Kasteel in Rotterdam werd titelverdediger en topfavoriet Duitsland met 2-1 verslagen.

De vanwege de hevige regenval van gisteren met één dag uitgestelde wedstrijd was amper drie minuten oud toen de Deense keepster Stina Lykke Petersen gruwelijk in de fout ging. Zij probeerde een afstandsschot van Isabel Kerschowski weg te boksen, maar de bal belandde tot haar schrik in het doel.