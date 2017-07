Duitsland-Denemarken afgelast na noodweer, wedstrijd naar zondag

De kwartfinale tussen Duitsland en Denemarken op het EK is afgelast wegens noodweer in Rotterdam. Het speelveld van Het Kasteel was om 20.45 uur, het tijdstip waarop de wedstrijd moest beginnen, niet bespeelbaar. Duitsland en Denemarken treffen elkaar nu op zondagmiddag om 12.00 uur.

Noodweer

Kort voor de wedstrijd kwam het in Rotterdam met bakken uit de hemel. Het veld stond volledig blank en met man en macht werd er gedweild om het water af te voeren.