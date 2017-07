Cholera maakt angst in Jemen 'bijna normaal'

Murad Subay is kunstenaar en wordt ook wel de Banksy van Jemen genoemd. Hij woont in Sanaa en maakt zich zorgen. "Jullie horen overal dat wij water en middelen nodig hebben, maar wat we echt nodig hebben is dat de oorlog stopt."

"De overheid hier geeft niets om de mensen. Cholera is vanaf het begin gewoon genegeerd en nu loopt het de spuigaten uit. Ondertussen bouwt de overheid overal nieuwe gebouwen. Hoe dan?"

Hoewel hij zelf geen directe vrienden of familie is verloren aan cholera zoals Khalid, is hij bezorgd. Hij voert campagne via zijn straatkunst om mensen bewust te maken van de ernst van de situatie.