OM verdenkt jongens van 16 en 18 van doodslag op Nick Bood

De twee jongens van 16 en 18 die vastzitten voor de dood van de 16-jarige Nick Bood uit Assendelft worden verdacht van doodslag en mogelijk zelfs van moord, waarbij sprake is van voorbedachte raad. Dat meldt de regionale omroep NH.

Het OM denkt dat de twee verdachten uit Zaandam verantwoordelijk zijn voor het doodsteken van Bood, bleek vandaag tijdens de eerste regiezitting voor de rechtbank in Haarlem.

De zitting met de jongste verdachte was achter gesloten deuren, die met de oudste niet. De twee zitten al maanden vast en blijven ook de komende tijd nog in de cel.

Doodgestoken

Nick Bood werd in het laatste weekend van april aangevallen en neergestoken, midden in het uitgaansgebied in Zaandam. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De twee verdachten werden in de dagen erna aangehouden door de politie.

Vanmorgen plaatste de vader van de omgekomen jongen een foto op Facebook van zijn nieuwe tatoeage. Hij heeft op zijn bovenarm een portret van zijn zoon laten tatoeƫren. "Ik mis je iedere minuut, maar vanaf nu heb ik je altijd dicht bij me", schreef de vader.