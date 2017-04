Jongen (16) doodgestoken in Zaandam

Bij een steekpartij in Zaandam is een jongen van 16 jaar om het leven gekomen. De jongen overleed vannacht aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie op Twitter.

De jongen uit Assendelft werd gisteravond rond 23.00 uur aangevallen in het centrum van Zaandam. Het is nog niet duidelijk waarom. Ook is er nog geen verdachte aangehouden. Er zijn geen andere slachtoffers.

De politie doet nog onderzoek naar het incident. Een woordvoerder hoopt in de loop van de ochtend meer details te kunnen geven.