In Oss is laat op de avond een man om het leven gekomen door een steekpartij. Het incident was in een woning aan de Molenweg.

De politie verricht onderzoek en de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook over een motief is nog niets bekend.

De politie deed na de steekpartij een inval in een woning, maar voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.