Opgestapte Spicer steeds vaker zelf onderwerp van het nieuws

Sean Spicer, de opgestapte woordvoerder van president Trump, stond vooral bekend vanwege de onbedoeld komische persconferenties waarin hij geagiteerd het beleid van Trump verdedigde, ook als zijn beweringen aantoonbaar onnauwkeurig of tegenstrijdig waren.

Spicer was vanaf dag één omstreden. Op de dag na de inauguratie, tijdens zijn eerste persconferentie als de woordvoerder van Trump, raakte hij al verzeild in een welles-nietes-spelletje met de verzamelde pers over de bezoekcijfers bij de inauguratie.

"Dit was het grootste publiek dat ooit een inauguratie heeft aanschouwd, punt uit", zei Spicer tegen de journalisten, terwijl hij daarvoor geen enkel bewijs kon overleggen en het op foto's duidelijk zichtbaar was dat er minder mensen waren dan bij de vorige inauguratie.

Persiflage

Daarnaast noemde hij het "schandelijk" dat Amerikaanse media meldden dat er minder bezoekers waren dan bij de inauguratie van president Obama en hij stormde daarna de perskamer uit zonder verdere vragen van de pers te beantwoorden.

Ook in de zes maanden daarna had hij geregeld heftige woordenwisselingen met de pers. Dat leidde tot een hilarische persiflage door komiek Melissa McCarthy in het satirische programma Saturday Night Live.