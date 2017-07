Trumps woordvoerder Sean Spicer opgestapt na onenigheid

Sean Spicer, de woordvoerder van de Amerikaanse president Trump, is opgestapt. The New York Times meldt op basis van een anonieme bron dat hij het oneens was met de aanstelling van Anthony Scaramucci als hoofd communicatie van het Witte Huis.

Trump stelde de investeerder vanmiddag aan in die functie. Spicer zou daarop direct hebben gezegd dat dat een "grote vergissing" is. Spicer lag regelmatig onder vuur in de media, recent nog toen hij camera's verbood bij persconferenties. Hij baarde opzien met zijn soms stuntelige optredens, waar komieken graag mee aan de haal gingen.

Scaramucci, die Trump al langer steunt en geld voor de Republikeinse Partij ophaalde, werkt nu nog bij de Export-Import Bank op Wall Street in New York. Hij begint in augustus in het Witte Huis als opvolger van Michael Dubke, die in mei opstapte. Spicer combineerde de baan sindsdien met zijn werk als woordvoerder.

Behalve Spicer had ook Trumps stafchef Reince Priebus kritiek op de aanstelling. Priebus, die Trump er ooit van overtuigde om Spicer aan te nemen als woordvoerder, vindt Scaramucci volgens The New York Times niet ervaren genoeg.

De communicatiebaan is niet de eerste functie die Trump heeft aangeboden aan Scaramucci. Eerder wilde hij hem ambassadeur maken bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs.