'Chester beschreef je gevoelens, als je dat zelf niet meer kon'

I tried so hard, and got so far

But in the end, It doesn't even matter

Deze tekst uit In the End van Linkin Park wordt door fans volop geciteerd op sociale media. Ze zijn bedroefd dat zanger Chester Bennington op 41-jarige leeftijd uit het leven besloot te stappen.

"Ik heb gister met een brok in m'n keel thuis hun cd's opgezet", zegt fan Barry Oosterbaan (28). Hij kent de teksten van debuutalbum Hybrid Theory (2000) volledig uit zijn hoofd. "Linkin Park, dat wás mijn jeugd."

Duizenden mensen reageerden op de NOS-Facebookpagina op Benningtons onverwachte dood. Hij was voor de generatie geboren tussen pakweg 1985 en 1995 de zanger van een van de populairste rockbands uit hun jeugdjaren.