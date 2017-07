Zanger Linkin Park pleegt zelfmoord

Linkin Park brak in 2000 door. De band verkocht in de loop der jaren meer dan 60 miljoen albums en won twee Grammy's. Ze hadden onder meer succes met de nummers In the End, Numb/Encore en New Divide. De band speelde in 2012 op Pinkpop en de band trad begin deze maand nog op bij Rock Werchter in België.

Chester Bennington was 41 jaar. Hij laat zes kinderen achter.