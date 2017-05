Soundgarden-zanger Chris Cornell pleegde zelfmoord

De zanger van Soundgarden, Chris Cornell, is omgekomen door zelfmoord. Dat blijkt uit onderzoek van de lijkschouwer.

De 52-jarige muzikant overleed in de nacht van woensdag op donderdag, in de badkamer van een hotelkamer in Detroit. Er werd al vermoed dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

De muziekwereld rouwt om de dood van Cornell, die naast Soundgarden ook betrokken was bij de groepen Temple of the Dog en Audioslave. Zo schrijft Elton John op Twitter dat hij "geschokt en verdrietig is over de onverwachte dood van een geweldige zanger, songwriter en een heel aardige man".