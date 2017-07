'Het leek alsof het café op Kos instortte, alles schudde'

Ook op andere plekken op het eiland wachten Nederlanders in het donker buiten. "We zitten op ligbedjes naast het zwembad", vertelt Marianne. Ze lag in bed toen de beving het eiland trof. De schok duurde enkele tientallen seconden, schat ze. "We schrokken ons rot en zaten meteen rechtop."

Samen met haar vriendin, twee kinderen en andere hotelgasten rende ze naar buiten. Eenmaal uit het gebouw keerde de rust snel terug. Nu zitten zij en haar kinderen al uren in de buitenlucht. "Er is schade aan het hotel en er wordt nog een naschok verwacht."

Sander zegt dat hij om de zoveel tijd trillingen voelt. De eerste schok was verreweg het hevigst, vertelt hij. Bij het hotel zijn bloempotten omgevallen en er zit een scheur in de betonnen trap. "De lichten in de kamer gingen aan en uit en alles schudde. Het leek alsof er een trein voorbij denderde."