FC Utrecht verslaat Valletta en bereikt derde voorronde EL

FC Utrecht heeft in de Europa League de derde voorronde bereikt. Utrecht was 'thuis' in Waalwijk te sterk voor FC Valletta (3-1) en dat volstond na de 0-0 van vorige week op Malta.

Utrecht, dat vanwege het EK voor vrouwen niet in de eigen Galgenwaard kon spelen, kreeg voldoende kansen, maar aankoop Simon Makienok verprutste de drie beste voor rust.

De 1-0 viel in de achttiende minuut en was schitterend: na een voorzet van Yassine Ayoub kwam de bal fortuinlijk bij Sean Klaiber. De verdediger aarzelde niet en vond van zo‘n twintig meter met een streep de kruising.