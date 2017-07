Geen meerderheid voor nieuwe zorgwet in Senaat VS

Nog twee Republikeinse senatoren hebben bekendgemaakt de nieuwe Amerikaanse zorgwet niet te ondersteunen. Omdat twee anderen dat ook al hadden gezegd, is er geen meerderheid voor de wet die Obamacare moet vervangen.

De stemming is al twee keer afgeblazen. Eind juni was dat omdat er niet genoeg stemmen waren voor een meerderheid. Maandag zou er opnieuw worden gestemd, maar omdat senator John McCain moest worden geopereerd, werd het weer uitgesteld. Nu staat de stemming voor volgende week op de agenda.

Beide partijen grepen die gelegenheid aan om senatoren aan hun zijde te krijgen. De Republikeinen hebben 52 zetels in de Senaat, tegenover 48 zetels voor de Democraten. Nu er vier Republikeinen zijn die zeggen tegen te zullen stemmen, is er geen meerderheid gegarandeerd.

Niet ver genoeg

De twee senatoren die hun steun hebben ingetrokken, doen dat niet omdat ze liever Obamacare willen. Ze doen dat omdat ze de nieuwe zorgwet niet goed vinden en niet ver genoeg vinden gaan.

Afschaffen van Obamacare was een belangrijke verkiezingsbelofte van de Amerikaanse president Trump. Het is niet duidelijk wat nu de volgende stap is. De leider van de Democraten in de Senaat zegt dat de Republikeinen terug naar de tekentafel moeten en met een voorstel moeten komen dat samen met de Democraten is ontwikkeld.