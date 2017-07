Stemming zorgwet VS opnieuw uitgesteld, nu om operatie McCain

In de Verenigde Staten is de stemming in de Senaat over de nieuwe zorgwet van de Republikeinen opnieuw uitgesteld. Senator John McCain herstelt van een operatie van een bloedpropje boven zijn oog en leider McConnell van de Republikeinen heeft daarom de stemming afgeblazen.

De Republikeinen worstelen om een meerderheid te krijgen voor het plan. Er zijn vijftig stemmen nodig, en de Republikeinen hebben in de Senaat slechts een marge van twee zetels. McConnell moet binnen zijn partij zowel aartsconservatieve als gematigde senatoren tevreden stellen, wat hem tot op heden niet is gelukt. De Democraten zijn unaniem tegen.

De nieuwe gezondheidswet moet Obamacare vervangen, maar er is veel weerstand tegen het plan van de Republikeinen. Volgens doorrekeningen van een eerdere versie van de wet zouden er in tien jaar tijd meer dan 20 miljoen mensen onverzekerd door raken.

Onderhandeld

Vorige maand werd de stemming ook al uitgesteld, toen bleek dat er niet genoeg partijgenoten waren voor een meerderheid. Sindsdien is er weer onderhandeld, gelobbyd en geschaafd aan het voorstel, maar het is nog lang niet zeker dat de seinen voor het plan in de Senaat nu wel op groen staan.

Twee Republikeinse senatoren hebben al gezegd dat ze tegen de huidige versie van het plan zullen stemmen en volgens persbureau AP hebben ook zo'n zes andere Senatoren nog twijfels.

De 80-jarige oud-presidentskandidaat McCain, die zelf ook kritisch was over de wet, herstelt komende week in zijn huis in Arizona. Wat hij van plan is te gaan stemmen, heeft hij niet bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming nu gehouden wordt.